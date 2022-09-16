بسبب الرقص.. فينيسيوس يتلقى تحذيراً قبل ديربي مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه الدولي الإسباني كوكي ريسوريكيون ميروديو لاعب وسط أتلتيكو مدريد، تحذيراً للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، قبل مباراة الفريقين في ديريي مدريد بالدوري الإسباني، مشدداً على أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة إذا قام برقصته المعروفة خلال هذه المواجهة.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على أتلتيكو مدريد، الأحد المقبل، بالجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني.

وقال كوكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إذا سجل فينيسيوس هدفاً، وقرر أن يحتفل به من خلال الرقص، فهو يفعل ما يريده".

وتابع: "كل شخص لديه طريقته في الاحتفال بالأهداف كما يريد، لكن ستكون هناك مشكلة بكل تأكيد، إذا فعل ذلك".

وكان فينيسيوس أثار جدلاً كبيراً بعد مباراة فريقه أمام ريال مايوركا بالجولة الماضية من منافسات الدوري الإسباني، بسبب كثرة المراوغات التي قام بها خلال المباراة، وهو ما دفع لاعبو الخصم لعمل التحامات قوية معه بهدف إيقافه، لاسيما أن بعض اللاعبين يعتبرونها نوع من أنواع الإهانة.

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