"هاتريك" في أقل من 7 دقائق.. بنزيما يحطم رقم رونالدو

المصدر: البيان

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سجل المهاجم الفرنسي في صفوف ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما ثلاثة أهداف في ظرف أقل من 7 دقائق (29 و32 و36) من زمن الشوط الأول أمام ضيفه بلد الوليد على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات وفقا لروسيا اليوم، فإن بنزيما سجل "هاتريك" في الشوط الأول، لأول مرة خلال مسيرته مع "الميرنغي"، وهو الخامس له في "الليغا" والتاسع بمختلف المسابقات منذ انتقاله إلى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي عام 2009.

وسجل بنزيما بذلك أهدافه الثلاثة خلال (6:30) دقائق، وهو ثالث أسرع "هاتريك"، ليصبح بنزيما أسرع لاعب يسجل هاتريك في تاريخ ريال مدريد، حيث أن الرقم السابق كان كريستيانو رونالدو في غضون 8 دقائق.

ورفع كريم بنزيما (35 عاما) رصيده إلى 14 هدفا، وتقدم إلى المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، مقلصا الفارق إلى 3 أهداف فقط بينه وبين المتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

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