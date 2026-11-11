زمن الشيء ونقيضه!

نحن في حالة احتمالات تؤدي إلى الشيء ونقيضه في الوقت ذاته!

في إسرائيل، عدم فوز نتانياهو - حتى الآن - بتسمية رئيس الدولة العبرية لتشكيل الائتلاف، جعله يقدم 3 أمور:

1 – الاستمرار في ترك «الحبل على الغارب» لبن غفير وسموتريتش في عملية دعم المستوطنين في عملهم الإجرامي ضد سكان الضفة الغربية وأراضيها.

2 – العمل على تسخين الأوضاع في جبهات لبنان وسوريا.

3 – الاستمرار في عملية إقناع ترامب بعملية جراحية عسكرية ضد أهداف منتقاة في إيران تصيبها بحالة دمار وشلل عظيم.

وفي الولايات المتحدة، حيث إن استمرار مجلسي الشيوخ والنواب بتشكيلهما الحالي ذي الأغلبية الجمهورية حتى الاستحقاق الدستوري للمجلسين الجديدين في يناير المقبل، قد يعطي فرصة لكي ينفرد ترامب، إما بعمل اتفاق هزيل مع إيران، أو التورط في مغامرة عسكرية يتم فيها استخدام أسلحة دمار شامل مثل أم القنابل أو قنبلة نووية تكتيكية ذات أثر محدود على الأراضي الإيرانية.

المثير للتأمل هو أن السقف الزمني الممنوح لكلتا الحالتين الإسرائيلية والأمريكية تقريباً يبدأ وينتهي في زمن واحد.

وفي واشنطن حلف اليمين للفائزين الجدد الذي سيشكلون مجلسي النواب والشيوخ في يناير.

وفي إسرائيل منح الرئيس الإسرائيلي رئيس الحزب المكلف غادي آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل حكومة ائتلاف «60 مقعداً + واحد» ثم هناك 14 يوماً إضافية، أي نحن بحاجة لحكومة جديدة على مقتبل العام الجديد.

إن فشل آيزنكوت، ندخل في دوامة نتانياهو مرة أخرى. هكذا نحن أمام الفعل ونقيضه!