الجحيم فارغ.. فالشياطين كلها هنا

عبارة وضعها وليم شكسبير على لسان إحدى شخصيات مسرحيته «العاصفة» قبل أكثر من أربعة قرون، وكأنها تصف عالمنا اليوم، بما يشهده من حروب وصراعات ومآسٍ، وبما يرتكبه البشر بحق بعضهم بعضاً.. كأن الشياطين لم تعد بحاجة إلى الجحيم، بعدما وجدت على الأرض متسعاً لممارسة التخريب وإشعال الحرائق.

ولو عاد شكسبير اليوم وفتح شاشة تلفاز أو تصفح هاتفاً، لما احتاج إلى كتابة مأساة جديدة.. فالعالم يقدم عروضاً يومية تتجاوز الخيال، الفرق أن أبطال مسرحياته يموتون عند إسدال الستار، بينما يموت في مسرحيات عصرنا آلاف الأبرياء، ثم يخرج المسؤولون ليشرحوا لماذا كان الموت ضرورياً!

المفارقة أن الإنسان الذي أرسل مركباته إلى المريخ، وصنع آلات تتعلم وتفكر، واختصر المسافات بين القارات، ما زال عاجزاً عن تجاوز غرائزه الأكثر بدائية.. تقدَّم في العلم والتكنولوجيا، لكنه لم يتعلم كيف يعيش مع أخيه الإنسان دون أن يسعى إلى إخضاعه أو الاستيلاء على ما يملك.. كأن الحضارة تقدمت في كل شيء، وتخلفت في أهم شيء، في الإنسان نفسه.

انظروا إلى خريطة العالم من غزة التي كشفت عجز الضمير الإنساني، إلى السودان الذي ينهشه صراع السلطة والسلاح، إلى أوكرانيا التي تدفع ثمن صراع الإرادات والمصالح، وصولاً إلى الخليج الذي تهدده احتمالات التصعيد.

تختلف الجغرافيا والأعلام والشعارات، لكن الضحايا يتشابهون؛ طفل يبحث عن أمه تحت الأنقاض، وأم تنتظر ابناً لن يعود، وشيخ يحمل مفتاح منزل اختفى، وعائلات تهرب من موت إلى آخر.

وفي المقابل يجلس صناع المآسي أمام الخرائط، يتحدثون عن الأهداف الاستراتيجية والخسائر المقبولة.. وما أكثر الكلمات التي اخترعها السياسيون لتجميل القبح! يسمون قتل المدنيين أضراراً جانبية، وتهجير السكان إخلاءً احترازياً، والعدوان دفاعاً استباقياً، حتى الموت أصبح يحتاج إلى قاموس سياسي كي يبدو أقل بشاعة.

ليست المشكلة أن الحروب تندلع، فقد عرفها التاريخ منذ عرف الإنسان الطمع والخوف.. المشكلة أن العالم الحديث أتقن تبريرها، وحوّل القانون الدولي إلى نصوص يستدعيها الأقوياء حين تخدم مصالحهم، ويتجاهلونها حين تقيد أفعالهم..

فالدم الذي يستحق الإدانة في مكان قد يجد من يبرره في مكان آخر، والجريمة التي يرتكبها خصم تصبح انتهاكاً صارخاً، لكنها تتحول إلى ضرورة أمنية حين يرتكبها حليف.. فإذا كان القانون لا يطبق إلا على الضعفاء، فأي عدالة تبقى؟.. وإذا عجزت المؤسسات الدولية عن منع الحروب، فهل تنحصر مهمتها في إصدار البيانات بعد الكوارث؟

الأشد إيلاماً أن بعض دعاة السلام يبيعون أدوات الحرب.. يتحدثون عن حماية المدنيين ويوقعون صفقات السلاح، ويدعون إلى ضبط النفس بينما يغذون أسباب التصعيد..

إنها تجارة يصبح فيها الإنسان السلعة الأرخص، والخوف البضاعة الأكثر رواجاً.. ولعل أشد ما يكشف اختلال هذا العالم أن الدعوات إلى وقف القتال تتعثر أمام حسابات النفوذ، بينما لا يحتاج قرار إرسال السلاح إلى الوقت نفسه.. وبين الاجتماعات والبيانات، تتسع المقابر، ويكبر جيل لا يعرف من طفولته سوى الخوف والنزوح وانتظار النجاة.

شياطين شكسبير لا ترتدي جميعها الزي العسكري.. بعضها يرتدي بدلات أنيقة، ويتحدث بلغة دبلوماسية، ويوقع قرارات تزيد حياة الناس بؤساً.. وبعضها يعتلي المنابر ليمنح الكراهية غطاءً دينياً أو وطنياً.. وهناك من لا يطلق رصاصة، لكنه يحرض ويضلل ويزيف الوعي، حتى يتحول القاتل إلى بطل والضحية إلى متهم.

والخطر الأكبر هو أن نعتاد الموت، وأن تصبح أعداد القتلى أرقاماً عابرة أسفل الشاشة، وأن تمر صور الأطفال تحت الأنقاض بين إعلان تجاري ونشرة طقس.. عندها لا يبدأ الجحيم باشتعال النيران، وإنما بتوقف الإنسان عن الشعور بحرارتها في أجساد الآخرين.

الشياطين هنا استعارة أدبية، فلا يجوز أن نعفي الإنسان من المسؤولية.. ولو أن شكسبير أطل علينا اليوم، لربما سأل: من فتح للشياطين الأبواب؟ من منحها السلطة؟ ومن لا يزال يصفق لها؟..

فالحروب تحتاج إلى من يبررها، ومن يمولها، ومن يصمت عن جرائمها، ومن يقنع الضحايا بأن موتهم ثمن السلام القادم. الخوف ليس من أن يكون الجحيم قد أصبح فارغاً، وإنما من أن نعتاد العيش فيه، حتى لا نعود نعرف الفرق بينه وبين العالم الذي حلمنا أن يكون أكثر إنسانية.