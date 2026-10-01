الإمارات تكتب قانون المستقبل

تخيّل أن قراراً يخص مستقبلك قد يصدر غداً عن خوارزمية لا تعرف اسمها، ولا ترى وجه صاحبها، لكنها تعرف عنك أكثر مما تتوقع. من يراجع هذا القرار؟

ومن يتحمل مسؤوليته إذا أخطأ؟ ومن يضمن أن التكنولوجيا التي صُممت لخدمة الإنسان لن تتحول، من دون ضوابط واضحة، إلى مصدر جديد للمخاطر؟

هذه ليست أسئلة تنتمي إلى أفلام الخيال العلمي، بل إلى واقع يقترب بسرعة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، والحكومة، والتعليم، والصحة، والإعلام.

وهنا تحديداً تبدأ أهمية التشريع: فالمعركة الحقيقية لم تعد بين الإنسان والآلة، وإنما بين سرعة الابتكار وسرعة وضع القواعد التي تضمن استخدامه بصورة مسؤولة.

وفي دولة الإمارات، التي جعلت الابتكار والتكنولوجيا جزءاً أساسياً من رؤيتها للمستقبل، يكتسب هذا النقاش أهمية خاصة. فالسؤال لم يعد: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بل كيف نضع إطاراً قانونياً يتيح الاستفادة من إمكاناته الهائلة، ويحمي في الوقت نفسه الخصوصية والحقوق ويعزز الثقة؟

وهنا نجد أن تعامل الإمارات مع الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن رؤية أوسع ترى في التكنولوجيا محركاً رئيسياً للتنمية وبناء اقتصاد المستقبل.

ولذلك فإن التحدي التشريعي لا يتمثل في وضع قواعد جامدة أمام تقنية تتغير بسرعة، وإنما في بناء منظومة قانونية مرنة تستطيع مواكبة تطوراتها المتسارعة، وتوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع.

وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والخاصة. فكلما أصبحت الخوارزميات أكثر حضوراً في اتخاذ القرارات أو تقديم الخدمات برزت أسئلة جوهرية: من يتحمل المسؤولية عندما يخطئ النظام؟ وكيف يمكن حماية البيانات الشخصية؟

وما حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات التي تمس حياة الإنسان وحقوقه؟ وكيف نضمن أن تكون الأنظمة قابلة للفهم والمراجعة والمساءلة؟

هذه الأسئلة تجعل التشريع الإماراتي أمام فرصة تاريخية لبناء نموذج متقدم في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يقوم على مبادئ واضحة، من بينها الشفافية، والمساءلة، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، وعدم التمييز، مع تحديد المسؤوليات بين مطوري الأنظمة ومشغليها والجهات التي تستخدمها.

إن الإمارات، وهي تبني اقتصاداً قائماً على المعرفة والابتكار، تستطيع أن تجعل من تشريعات الذكاء الاصطناعي إحدى ركائز ريادتها المستقبلية؛ تشريعات تحمي الإنسان، وتدعم المؤسسات، وتعزز الثقة، وتمنح المبتكرين مساحة للحركة.

وفي عالم يتسارع فيه التطور التقني بوتيرة غير مسبوقة، فإن الدولة التي تضع قواعد المستقبل مبكراً تكون أكثر قدرة على المشاركة في صياغته.