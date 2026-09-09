رسالة قائد

ثمة رسائل تُقرأ ثم تضيع جملها في زحمة الأيام، وأخرى تبقى طويلاً في الذاكرة، بما تحمله من حكمة وتاريخ ومواقف، وما تختزنه من معانٍ تعبر عن روح الوطن.

وهو ما تجسده رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ رسالة من قائد إلى قائد، ورفيق درب إلى من شاركه حب زايد، وحمل معه أمانة الوطن.

هذه الرسالة ليست مجرد كلمات عادية عن مسيرة قائد دولة، بل حديث عن الإمارات، وعن قيادة استثمرت في الإنسان، وجعلته محور التنمية وشريكاً في صناعة مستقبلها، وعن أمانة حملها جيل الآباء المؤسسين، ويمضي بها جيل يواصل البناء، ويرفع سقف الطموح نحو آفاق جديدة.

ولعل أكثر ما لفتني فيها أنها تعلمنا معنى القيادة التي تمنح الثقة، وتفتح أمام الطموحات طريقاً إلى الإنجاز، ونلمس معاني القيم والحكمة وروابط المحبة والوفاء والصدق التي جمعت بين القيادة الرشيدة والشعب.

رسالة سموه وكلماته تحمل لنا درساً يتجاوز حدود مفهوم القيادة، حيث يذكرنا بأن قيمة ما نتسلمه لا تكمن في الحفاظ عليه فحسب، بل في قدرتنا على أن نمضي به إلى الأمام، ونترك فيه بصمتنا.

وهنا يصبح الإنجاز أكبر من مجرد مشاريع وصروح وأرقام؛ فهو يقاس أيضاً بما نصنعه من ثقة بالإنسان، وما نتيحه أمامه من فرص، وما نمنحه من يقين بأن الغد يفتح له مساحة أرحب للحلم والعمل، لأن أعظم ما يمكن أن يقدمه الوطن لأبنائه هو أن يجعلهم يؤمنون بأن أحلامهم ممكنة.

مسار:

بين جيل حمل الأمانة وآخر يمضي بها إلى المستقبل، يبقى الإنسان أعظم استثمار.