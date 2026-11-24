يعيش العالم أزمة كبرى تطال السياسة والتجارة وموارد الطاقة والتبادل التجاري وأسعار الوقود وتأزم العلاقات، إلى درجة الحديث بصوت عالٍ عن حرب وشيكة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، دون أن ننسى الحرب الشرسة التي تتحمل أوروبا كلفتها منذ سنوات بين روسيا وأوكرانيا، هذه الحرب إضافة لأزمة مضيق هرمز والأزمة المتصاعدة بين أمريكا وإيران، كل هذا يهدد العالم بالكثير من الانهيارات التي يتسابق الكثيرون للتوصل إلى حلول سياسية تكبح جماح آلة الحرب المدمرة!

على الجانب الآخر من هؤلاء الباحثين عن السلام، يقف صناع الحروب والأزمات والفوضى الذين يراكمون ثرواتهم من تزايد أعداد القتلى وانتشار ظاهرة التخريب والقطيعة بين الإنسان وإنسانيته وقيمه، في مقابل تضخم شهوة التدمير تحت إلحاح ظاهرة الأنا والفردية في داخله، بحيث لم يعد الفرد يهتم سوى بالحصول على طلباته وتأمين حياته كما اعتاد، إلا أن حرب أوكرانيا التي تستنزف خزينة الدول وتزايد الضرائب وتراجع مؤشرات الاقتصاد والمعيشة أدت إلى شعور الملايين بأن حياتهم وأقواتهم مهددة ولا بد من مواجهة، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان سلسلة أفلام مباريات الجوع، والفيلم الشهير (المنصة).

المنصة، فيلم دستوبيا إسباني عرض عام 2019، يصور سجناً عمودياً عبارة عن عدد من الطوابق، وفي كل طابق يقيم سجينان. في منتصف المبنى فتحة كبيرة تمر عبرها منصة محمّلة بالطعام، تبدأ رحلتها من الطابق الأعلى وتهبط تدريجياً نحو الطوابق السفلى.

يأكل سكان الطوابق العليا ما يشاؤون، ويتركون البقايا لمن هم أسفل منهم، حتى تصل المنصة إلى الطوابق الأخيرة وقد نفد الطعام تماماً، والفيلم ليس عن السجن أو الجوع بالمعنى المباشر، بل عن الإنسان حين تتحكم ظروفه المادية في أخلاقه، وعن السلطة والطبقية والعدالة وتوزيع الثروة!

لقد سبقت السينما الأوروبية تفكيك جذور المعضلة الاجتماعية والاقتصادية، لكن الحل لم يأتِ على ما يبدو من الطوابق العليا، فانتهى الأمر بتقاتل البشر في قاعدة الهرم!

والمفارقة فيما يحدث في أوروبا أن أحد أسباب انتشار الفوضى جموع اللاجئين والمهاجرين بطريقة شرعية وغير شرعية الذين دخلوا أوروبا تحت عباءة الديمقراطية، فإذا بهم يمزقون العباءة ويقلبون الطاولة في وجه هذه الديمقراطية.

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