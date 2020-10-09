ترامب ينهي علاج كورونا ويعود للظهور العلني غداً

المصدر: د ب أ

قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى نظامه العلاجي لكوفيد -19 ومن المتوقع أن يعود إلى الارتباطات العلنية غدا السبت.

وقال كونلي في بيان إن ترامب "ظل مستقرا وبدون أي مؤشرات تشير إلى تطور المرض" منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع الأسبوع.

وأضاف كونلي:"سيكون غدا السبت هو اليوم العاشر منذ تشخيص الإصابة يوم الخميس، وبناءً على مسار التشخيصات المتقدمة التي يجريها الفريق، أتوقع تماما عودة الرئيس بشكل آمن إلى الارتباطات العلنية في ذلك الوقت".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز