ترامب لدى استعداده لمغادرة المستشفى: لا تخافوا من كورونا

المصدر: رويترز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيغادر مركز والتر ريد العسكري، الذي يعالج فيه من مرض كوفيد-19 في وقت لاحق الليلة، وحث الناس على عدم الخوف من هذا المرض، الذي أودى بحياة أكثر من مليون في شتى أنحاء العالم وسبب دمارا اقتصاديا.

وعلى الرغم من اجتياح موجة من الإصابة بفيروس كورونا البيت الأبيض قبل أربعة أسابيع من انتخابات الرئاسة الأمريكية، قال ترامب إنه يشعر بأنه على ما يرام وسيغادر المستشفى في وقت لاحق بعد أن ظل فيه ثلاثة أيام.

وقال ترامب على تويتر "سأغادر مركز والتر ريد الطبي العظيم اليوم في الساعة 6:30 مساء (بالتوقيت المحلي). أشعر بأنني في حالة جيدة فعلا! لا تخافوا من كوفيد. لا تدعوه يهيمن على حياتكم. لقد طورنا في عهد إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا. أشعر بحال أفضل مما كنت قبل 20 عاما".

ونزل إعلان ترامب عن تشخيص إصابته بكوفيد-19 كالصاعقة يوم الجمعة بعد نحو 48 ساعة من المناظرة الرئاسية الأولى مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، مما يسلط الضوء على الغموض الذي يكتنف حملة انتخابية غير عادية للغاية خلال جائحة قاتلة.

ويعالج الأطباء في مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند ترامب البالغ من العمر 74 عاما بعقار ديكساميثازون، الذي لا يستخدم عادة إلا في الحالات الخطرة.

وقال شون كونلي طبيب ترامب أمس الاثنين إن الحالة الصحية لترامب أوفت بكل المعايير لمغادرة المستشفى أو تخطتها، ولذلك يمكنه الخروج رغم أنه لم يتخط بعد مرحلة الخطر في المرض.

وأضاف كونلي في مؤتمر صحفي "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية... أوفى أو تخطى كل المعايير المطلوبة لمغادرة المستشفى"، مشيرا إلى أن ترامب لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة خلال الاثنين والسبعين ساعة الماضية، كما أن مستويات الأكسجين لديه طبيعية.

وقال "على الرغم من أنه لم يتجاوز مرحلة الخطورة في مسار إصابته بالمرض، أنا والفريق موافقون على أن كل الفحوص والأهم حالته السريرية تدعم عودته بأمان للمنزل، حيث سيكون أيضا محاطا برعاية طبية على مستوى عالمي على مدار الساعة".

وحتى إذا سمح له بمغادرة المستشفى فسيحتاج ترامب إلى مواصلة العلاج لأنه لا يزال في فترة العلاج بعقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات والتي تستمر خمسة أيام.

وتمتد فترة الحجر المعتادة لكل من يصاب بالمرض 14 يوما.

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