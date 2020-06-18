ترامب يوقع تشريعاً يضغط على الصين فيما يتصل بـ "الويغور"

المصدر: رويترز

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء تشريعا يدعو لفرض عقوبات تتعلق بقمع المسلمين الويغور بالصين، في الوقت الذي أشارت فيه مقتطفات من كتاب ألفه مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون إلى أنه أقر احتجازهم الجماعي.

ومشروع القانون، الذي أقره الكونغرس باعتراض عضو واحد فقط يهدف لتوجيه رسالة قوية للصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان من خلال إصدار عقوبات على المسؤولين عن قمع هذه الأقلية المسلمة.

وسبق وأن اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولين الصينيين بتعذيب المسلمين وإساءة معاملتهم "ومحاولة محو ثقافتهم ودينهم".

وتنفي الصين إساءة معاملة المسلمين وتقول إن المعسكرات توفر تدريبا مهنيا.

وقدمت إحدى الجماعات الرئيسية في الخارج، وهي مؤتمر الويغور العالمي، الشكر لترامب لتوقيع القانون قائلة إنها خطوة "تعطي أملا لشعب الويغور البائس".

وجاء توقيع مشروع القانون في الوقت الذي عقد فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أول اجتماع مباشر منذ العام الماضي مع يانغ جي تشي، أكبر دبلوماسي صيني.

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