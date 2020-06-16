ترامب يقلّص القوات الأمريكية في ألمانيا لعدم السداد

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، متهما برلين بأنها "متأخرة في سداد" مساهماتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ترامب في البيت الأبيض "سنخفض عدد الجنود إلى 25 ألف جندي". وقال إن نشر القوات في ألمانيا يتم "بتكلفة باهظة على الولايات المتحدة".

وقال الرئيس الأمريكي إن ألمانيا لا تفي بالتزامها بإنفاق 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وأضاف أنه حتى هذا الرقم يعد منخفضاً للغاية.

وكان يشير إلى تعهد أعضاء الحلف ببلوغ نسبة 2 في المئة بحلول العام 2024. وقالت برلين إنها لن تبلغ هذا الهدف من الانفاق.

واتهم ترامب ألمانيا بأنها لا تعامل الولايات المتحدة بطريقة عادلة فيما يتعلق بالتجارة، "لذلك نحن نخسر في التجارة ونخسر فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي( ناتو )"، متهما دولا أخرى أيضا باستغلال بلاده، ولكن "ألمانيا هي أسوأ مستغل".

وزعم ترامب أنه كان يحاول التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع ألمانيا لكنه لم يكن راضيا عن الشروط التي عرضتها برلين.

كما انتقد ألمانيا لعلاقاتها فيما يتعلق بقطاع الطاقة مع موسكو. ويجري حاليا وضع خط أنابيب نورد ستريم 2 بطول 1200 كيلومتر بين ألمانيا وروسيا عبر بحر البلطيق ويهدف إلى نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

وتساءل ترامب "لماذا تدفع ألمانيا لروسيا مليارات الدولارات مقابل الطاقة في حين أنه من المفترض أن نحمي ألمانيا من روسيا؟ كيف يحدث هذا؟ لا يمكن أن تسير الامور هكذا".

وتم إنشاء حلف شمالي الأطلسي (الناتو) في البداية، في جزء كبير منه، كتحالف عسكري غربي لمواجهة الاتحاد السوفيتي آنذاك.

وقالت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي، بعد فترة من التكهنات، إن واشنطن أبلغتها بالانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا.

ويوجد حاليا نحو 34500 جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا، مع عناصر مدنية إضافية، وهو أكبر انتشار عسكري أمريكي في أوروبا. كما تتردد أنباء عن خفض الولايات المتحدة لقواتها في منطقة المحيط الهادئ.

ولطالما اشتكى ترامب من أن الدول المضيفة لا تدفع حصتها العادلة للقوات الأمريكية، والتي يقول إنها تفيد تلك الدول أكثر من واشنطن.

وتشكل عمليات الانتشار الاميركية في الخارج جزءا من وضع عسكري لاستعراض القوة في العالم وضمان المصالح الأمريكية، بما في ذلك توفير الحماية للدول الشريكة.

وقال ترامب في البيت الأبيض "سنخفض عدد الجنود إلى 25 ألف جندي"، وأضاف أن نشر القوات في ألمانيا يتم "بتكلفة باهظة على الولايات المتحدة".

وقال الرئيس الأمريكي إن ألمانيا لا تفي بالتزامها بإنفاق 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وأضاف أنه حتى هذا الرقم يعد منخفضاً للغاية.

وكان يشير إلى تعهد أعضاء الحلف ببلوغ نسبة 2 في المائة بحلول عام 2024. وقالت برلين انها لن تبلغ هذا الهدف من الانفاق.

واتهم ترامب ألمانيا بأنها لا تعامل الولايات المتحدة بطريقة عادلة فيما يتعلق بالتجارة "لذلك نحن نخسر في التجارة ونخسر فيما يتعلق بالناتو"، متهما دولا أخرى أيضا باستغلال بلاده ولكن "ألمانيا هي أسوأ مستغل".

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