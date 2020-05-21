كمبوديا تسجل أول إصابة بكورونا منذ 40 يوماً

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية في كمبوديا اليوم الخميس نقلا عن وزارة الصحة أن البلاد سجلت أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 منذ أكثر من شهر، وهي حالة لكمبودي عائد من البلاد قادما من الفلبين عبر كوريا الجنوبية.

وذكر موقع "في أو دي" الإخباري الالكتروني إن حالة الإصابة الإيجابية المعلن عنها حديثا، هي لشاب (26 عاما) وصل إلى العاصمة بنوم بنه يوم الأربعاء، وأنها تأتي بعد يوم من إعلان الحكومة عن متطلبات صحية جديدة لكل القادمين إلى تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وسجلت كمبوديا 123 حالة إصابة إيجابية بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 منذ كانون ثان/ يناير. وتعد أحدث حالة هي الحالة المؤكدة الأولى منذ 12 أبريل، والوحيدة النشطة.

ووفقا للموقع الإلكتروني، يخضع الرجل، الذي جاءت فحوصاته إيجابية، لحجر صحي في أحد مستشفيات بنوم بنه.

وذكر الموقع نقلا عن بيان لوزارة الصحة أن 62 راكبا آخر على رحلة الرجل، ومعظمهم من رعايا كمبوديا وكوريا الجنوبية، جاءت نتائج تحاليلهم سلبية، لكن تم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما في فندق في بنوم به تماشيا مع متطلبات الدخول الجديدة.

وقالت الوزارة إن كل شخص يصل إلى البلاد يتعين أن يقدم شهادة صحية تثبت أنه فحوصاته سلبية من مرض كوفيد-19 في غضون 72 ساعة من رحيله.

ويتعين أيضا على كل شخص أن يخضع لاختبار كوفيد-19 بمجرد وصوله، بينما يجب على الزائرين الأجانب تقديم إثبات وجود تأمين صحي بقيمة لا تقل عن 5 آلاف دولار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز