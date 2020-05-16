وفاة محافظ إيران لدى أوبك إثر نزيف في المخ

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء اليوم السبت أن محافظ إيران لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حسين كاظم بور أردبيلي توفي.

وكان كاظم بور أردبيلي يرقد في غيبوبة إثر إصابته بنزيف في المخ قبل أسبوعين.

وقالت الوكالة من دون إعطاء تفاصيل "توفي كاظم بور أردبيلي في مستشفى بطهران قبل ساعات".

كان كاظم بور أردبيلي شخصية مهمة في صناعة النفط الإيرانية وعمل نائباً لوزير الخارجية ونائبا لوزير النفط في الثمانينيات. كما تولى منصب السفير الإيراني لدى اليابان أوائل التسعينيات بينما كان يشغل في نفس الوقت منصب محافظ إيران لدى أوبك.

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