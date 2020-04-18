ترامب: أمور غريبة تحيط بكورونا

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن "أمورا غريبة كثيرة تحدث" فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد.

ويعد مصدر الفيروس لغزا. ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن فيروس كورونا المستجد بدأ أصلا في الخفافيش.

وذكرت محطة فوكس نيوز يوم الأربعاء أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.

وقال ترامب إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث، ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك".

وشكك ترامب أيضا في عدد الوفيات بالصين، الذي تم رفعه أمس الجمعة. وقالت الصين إنه لم يتم ضم 1300 شخص توفوا بفيروس كورونا في مدينة ووهان إلى العدد الإجمالي للوفيات. ويمثل هذا العدد نصف إجمالي عدد الوفيات. ولكن الصين رفضت ادعاءات بالتستر.

وقال ترامب أيضا أمس الجمعة إن أشخاصا كثيرين لا بد وأن يكونوا قد توفوا في الصين أكثر من الولايات المتحدة، التي أعلنت أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم نتيجة هذا الفيروس.

وأضاف ترامب "ليس لدينا أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم. أكبر عدد في العالم لا بد وأن يكون في الصين. إنها دولة ضخمة. وهي تمر بمشكلة ضخمة في هذا، لا بد وأن يكون لديهم أعلى عدد".

وأعلنت الصين 4632 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد داخل حدودها. وطبقا لحصيلة لرويترز فقد تجاوز عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة 35400 حالة أمس الجمعة.

وحدثت مرارا خلافات علنية بين واشنطن وبكين بشأن الفيروس. وأشاد ترامب في بادئ الأمر برد الصين على الفيروس، ولكنه وكبار مساعديه أشاروا أيضا إليه بوصفه "الفيروس الصيني".