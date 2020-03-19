تباشير فجر جديد.. لا إصابات جديدة بكورونا في ووهان

المصدر: د ب أ

أعلنت الصين صباح اليوم الخميس تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 3245 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصحية أن جميع الوفيات حدثت في مقاطعة هوبي.

وأضافت أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 34 حالة إصابة، جميعها من الخارج، لتصل حصيلة الإصابات 80928 حالة.

وأشارت بلومبرغ إلى أنه لم تسجل أي إصابات خلال يوم أمس في مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس، بعد شهرين تقريباً من إغلاق المدينة.

وأضافت الوكالة أن 819 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى ليصل إجمالي المتعافين 70420 حالة.