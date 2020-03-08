إيطاليا تدرس إغلاق لومبارديا وأقاليم أخرى بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وسائل إعلام في إيطاليا أن الحكومة هناك تدرس حاليا إغلاق إقليم لومبارديا وأقاليم أخرى في الشمال بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فيها.

وقالت وكالة أنسا للأنباء وغيرها من وسائل الإعلام الإيطالية مساء أمس السبت إنه من الممكن أن يفرض حظر على الخروج والدخول إلى الأقاليم التي أصابها المرض بشدة مثل لومبارديا، بما فيها مدينة ميلانو ذات الملايين من السكان وكذلك أحد عشر إقليما آخر.

وذكرت أنسا أن هذا الإجراء يتم الإعداد له وفق مسودة حكومية ما يزال من الممكن تعديلها.

ومن المرجح أن يشمل الإجراء أيضا مناطق في أقاليم بيمونت وفينيتين وإيميليا- روماننا وماركن.