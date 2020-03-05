أمريكا ترصد 8.3 مليار دولار لمكافحة "كورونا"

المصدر: د ب أ

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بتخصيص 8.3 مليار دولار للجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

تم تمرير مشروع القانون بموافقة 415 عضوا مقابل رفض اثنين، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، في عملية سريعة.

وكانت نيتا لوي، رئيسة لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الأمريكي، التي طرحت الإجراء على المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، قالت إنه "لابد أن نسن هذا القانون سريعا، هناك أرواح على المحك".

وأبدى الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي دعمهم لإنفاق مليارات الدولارات في إطار هذه الجهود.

ومن المتوقع أن يتم إصدار التشريع خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتطوير أدوية وأمصال، بينما سيتم تخصيص 2.2 مليار دولار للوقاية والاستعدادات والاستجابة.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لما سيقره الكونغرس باعتباره مناسبا أيا كان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا، وما لايقل عن 11 حالة وفاة.