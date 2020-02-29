إصابتان جديدتان بـ "كورونا" في باكستان

المصدر: رويترز

أكدت باكستان ظهور حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى أربع حالات منذ يوم الأربعاء حين جرى الإعلان عن أول حالتين في البلاد.

وقال وزير الصحة ظفار ميرزا في مؤتمر صحفي "تلقينا تقارير عن حالتي إصابة إيجابيتين بفيروس كورونا، إحداهما في إقليم السند والأخرى في مناطق اتحادية".

ولم يذكر الوزير اسمي المدينتين اللتين ظهرت فيهما الإصابتان الجديدتان وطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية المرضى.

وأضاف أن المصابين اللذين تم الإبلاغ عنهما من قبل في حالة جيدة وأحدهما على وشك الخروج من المستشفى.

وقال مرتضى وهاب، وزير الإعلام في إقليم السند لرويترز، إن أحد المصابَين الجديدين من كراتشي مركز الاقتصاد في البلاد، مما يرفع عدد المصابين هناك إلى اثنين.

وفيما يتعلق بالحالتين السابقتين، فقد كانت إحداهما في إسلام اباد. وكلاهما عاد في الآونة الأخيرة من إيران التي تعد بؤرة لتفشي الفيروس في الشرق الأوسط والتي بلغ فيها عدد الوفيات حتى الآن 43.

وقال ميرزا للصحفيين في إسلام اباد "سنبدأ تدريجيا في استقبال الزوار الدينيين عبر حدود تافتان مع إيران".

وأضاف أن الرحلات الجوية من وإلى إيران جرى تعليقها، مشيرا إلى أن الحكومة ستراجع هذا الإجراء في مرحلة لاحقة.

وأغلقت باكستان حدودها مع إيران يوم الأحد بعد تفشي فيروس كورونا في هذا البلد المجاور.