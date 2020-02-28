ترامب: أقوم بعمل جبّار لوقف انتشار كورونا

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قامت "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثًا عن أعراض المرض.

وصرح ترامب للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصًا مصابين بالفيروس "وليس الآلاف"، مضيفًا أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه.

وأرجع الفضل في ذلك إلى قرار الإدارة بإغلاق الحدود، في إشارة واضحة إلى القيود المفروضة على المسافرين من الصين.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرغ أن الأسهم في البورصات العالمية انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر، كما استمر انخفاض أسعار النفط الخام مع زيادة القلق من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية أمس الخميس إن تفشي المرض يمكن أن يتحول إلى وباء، وهو في مرحلة حاسمة. وتوقع "بنك أوف أمريكا" أن الاقتصاد العالمي يسير في طريقه إلى أن يشهد أكثر الأعوام ضعفا منذ الأزمة المالية العام 2008، حيث أضر الفيروس بالطلب في الصين وخارجها.