44 وفاة و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الجمعة وفاة 44 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل مع نهاية يوم 27 فبراير الجاري، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في الصين إلى ألفين و 788 شخصا.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 327 حالة إصابة إضافية مؤكدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الاصابات مع نهاية يوم أمس إلى 78 ألفا و 824 شخصا منذ بداية تفشي الوباء في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.

وأضافت أن من بين حالات الوفاة، التي شهدتها الصين أمس، تم تسجيل 41 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، مركز تفشي المرض، كما تم تسجيل 318 حالة إصابة جديدة في هوبي.