النطق بحكم محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ الأربعاء

المصدر: أ ف ب

أفادت وسائل إعلام أمريكية عدّة أمس الجمعة نقلاً عن مصادر برلمانية أنّ محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله من منصبه ستنتهي الأربعاء بتصويت يتوقّع أن يفضي إلى تبرئته من التهمتين الموجّهتين إليه.

وقالت المصادر لهذه الوسائل بعد التصويت، الذي جرى في مجلس الشيوخ أمس الجمعة ورفض خلاله السناتورات بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة، إن المجلس سيلتئم مجدداً الاثنين للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية والتداول بالحكم.

وأضافت أنّ التصويت على التهمتين الموجّهتين إلى ترامب، وهما استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس، سيتم الأربعاء وسيفضي إلى تبرئة الرئيس منهما نظراً إلى أنّ إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين في حين أن الجمهوريين، حلفاء ترامب في المجلس، يتمتعون بالأكثرية فيه.