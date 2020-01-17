تأجيل محاكمة عزل ترامب إلى الثلاثاء المقبل

المصدر: د ب أ

تأجلت أمس الخميس، جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي الخاصة بالمحاكمة الخاصة بعزل الرئيس دونالد ترامب حتى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد أداء رئيس المحكمة العليا وجميع أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية.

وسيتم إرسال الاستدعاءات إلى الرئيس دونالد ترامب، وسيكون أمامه فرصة حتى يوم السبت في تمام الساعة 6 مساءً لتقديم رده.

وستكون لديه كذلك فرصة حتى يوم الاثنين ظهراً لتقديم أية عريضة للمرافعة يود ضمها للأوراق.

وسيكون أمام المدعين المعينين من مجلس النواب لمباشرة القضية حتى ظهر يوم الثلاثاء لتقديم ردهم على ذلك.