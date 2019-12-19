إحالة ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة عرقلة عمل الكونغرس

المصدر: وكالات

صوت أغلبية من أعضاء مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس على إحالة الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة استغلال السلطة، في محاولة الضغط على أوكرانيا للتحقيق في أمر منافسه السياسي جو بايدن، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقّه إجراءً رسمياً لعزله.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

كما أقرّ المجلس توجيه تهمة ثانية إلى الرئيس دونالد ترامب هي عرقلة عمل الكونغرس لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ.

وبأغلبية 229 صوتاً مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمة عرقلة عمل الكونغرس إلى ترامب، لتضاف بذلك إلى تهمة استغلال السلطة التي وجّهها إليه النواب قبلا.