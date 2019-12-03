تقرير تحقيق مساءلة ترامب يتهمه باستغلال سلطات منصبه

المصدر: رويترز

اتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اليوم "الثلاثاء" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستغلال سلطات منصبه من أجل التماس تدخل خارجي للاستفادة من ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر تقرير للجنة المخابرات بالمجلس، وهي اللجنة التي قادت تحقيق مساءلة ترامب الذي بدأ رسمياً في سبتمبر ، أن ترامب عرقل تحقيق المساءلة من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الساعة 11 بتوقيت عرينتش للتصويت على ما توصلت إليه.

وسيتم بعد ذلك إحالة الأمر للجنة القضائية بمجلس النواب لبدء إجراءاتها يوم الأربعاء.