مقتل وإصابة ستة أشخاص في تصادم سيارتين مدنية وعسكرية في سويسرا

المصدر: د ب أ

قُتِلَ شخصان وأُصِيب أربعة أشخاص آخرين بإصابات خطرة جراء تصادم سيارة مع سيارة عسكرية قديمة على أحد الطرق السريعة في مقاطعة سانت غالين السويسرية الأحد.

وتبعا للشواهد الأولية، فقد صدمت سيارة الركاب وعلى متنها خمسة أشخاص السيارة العسكرية، التي كانت تقف على جانب الطريق بسبب عطل حدث لها.

وصرح متحدث باسم الشرطة بأن القتيلين هما امرأتان كانتا تجلسان إلى جوار السائق، وجرى نقل الأربعة المصابين إلى مستشفيات قريبة، واستعانت السلطات بمروحيتي إنقاذ لنقل المصابين.

يذكر أن السيارة العسكرية لم تعد تتبع الجيش، وإنما آلت ملكيتها إلى أحد الأفراد في الوقت الحالي.