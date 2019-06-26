البرق يودى بحياة 6 أشخاص في نيبال

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة في نيبال اليوم الأربعاء أن ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم بسبب صعقات البرق في جنوب نيبال هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي ضربت فيه أمطار موسمية البلاد.

وقال بابترا تشاند، أحد رجال الشرطة إن ثلاثة أطفال ، اثنان يبلغان من العمر / 11 عاما/ والثالث /12 عاما/ لقوا حتفهم أمس الثلاثاء أثناء تسلقهم شجرة لقطف الفاكهة في قرية في منطقة دانج.

كما لقى ثلاثة أشخاص / 65 عاما/ و / 60 عاما/ و /25 عاما/ حتفهم أمس الثلاثاء أثناء عملهم في مزارعهم في منطقة روباندي، بحسب ما قاله دارما راج بانداري رئيس شرطة المنطقة.

ويشار إلى أن صعقات البرق شائعة الحدوث خلال موسم الأمطار الموسمية الذي يمتد من يونيو حتى سبتمبر.