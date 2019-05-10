ترامب يعتزم ترشيح شاناهان وزيراً للدفاع

المصدر: رويترز

قال البيت الأبيض الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح القائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة بوينغ، وزيرا للدفاع.

ويخالف ترامب بذلك العرف السائد باختيار وزير للدفاع سبق له العمل في شركة دفاعية كبرى.

ويخضع شاناهان حاليا للتحقيق من جانب المفتش العام لوزارة الدفاع في مزاعم أنه طلب معاملة تفضيلية لبوينغ عندما كان يعمل بالبنتاغون لكن تمت تبرئته من ارتكاب أية مخالفات.

وعين شاناهان في منصب القائم بأعمال وزير الدفاع منذ يناير.

وقالت سارة ساندرز؛ المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "بناء على خدمته المتميزة للبلاد وقدرته الجلية على القيادة يعتزم الرئيس ترامب ترشيح باتريك إم. شاناهان ليكون وزيرا للدفاع".

وقال شاناهان في بيان إنه ملتزم بتحديث الجيش الأمريكي وإذا تأكد توليه للمنصب سيطبق بكل حزم استراتيجية الدفاع القومي التي رسمها ترامب التي ترى في المنافسة مع الصين وروسيا أولوية عن حروب مكافحة الإرهاب التي استنفدت موارد البنتاغون على مدى أغلب فترات العقدين الماضيين.

وتولى شاناهان (56 عاما) منصب القائم بأعمال وزير الدفاع بعد أن استقال سلفه جيم ماتيس بسبب خلافات في السياسات المتبعة مع ترامب.