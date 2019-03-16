ترامب يستخدم "الفيتو" ضد عرقلة بناء الجدار

المصدر: رويترز

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد إجراء من الكونغرس كان سيعرقل محاولاته للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من خلال إعلان حالة طوارئ وطنية.

ويعني استخدام ترامب للفيتو إعادة هذا الإجراء للكونغرس.

وليس من المتوقع أن يتمكن مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، من الحصول على تأييد كاف لتخطي فيتو ترامب وهو الأول من نوعه خلال رئاسته.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجمعة إن المجلس سيصوت في 26 مارس على تجاوز فيتو ترامب.

وقالت بيلوسي في بيان: "في 26 مارس المجلس سيتصرف مجددا من أجل حماية دستورنا وديمقراطيتنا من إعلان الرئيس للطوارئ من خلال التصويت على تجاوز الفيتو الذي أصدره"، متهمة ترامب بانتزاع سلطات إضافية بشكل غير قانوني.