البيت الأبيض يؤكد طلب الكونغرس الحصول على وثائق بشأن المقربين من ترامب

المصدر: دب ا

أكد البيت الأبيض اليوم الاثنين، أنه يدرس طلبا من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس للحصول على وثائق تتعلق بعشرات الأشخاص الذين يحتمل أنهم مقربون من الرئيس دونالد ترامب من بينهم أحد أبنائه.

وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر لقناة "ايه بي سي" إنه سوف يقدم رسميا ورقة عمل تطالب بالحصول على وثائق بشأن 60 شخصا وكيانا ،بما في ذلك أشخاص داخل الحكومة مثل دونالد ترامب الابن والمدير المالي لمنظمة ترامب، ألين ويزيلبرج.

واتهم نادلر الرئيس بـ"عرقلة سير العدالة" ومهاجمة الأعراف الديمقراطية.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: "تلقى البيت الأبيض خطاب لجنة القضاء بمجلس النواب. وسوف يراجعه مكتب المستشار ومسؤولو البيت الأبيض المعنيين بهذه الأمور وسوف يردون في الوقت المناسب".

وجاري التحقيق في الدائرة المحيطة بترامب من جانب المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يركز على التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية وأي صلة بحملة ترامب.

ومن غير الواضح متى سينتهي تحقيق مولر، رغم أن التحقيق أدى بالفعل إلى إدانات ضد دائرة ترامب الداخلية بما في ذلك محامية مايكل كوهين ومدير الحملة السابق بول مانافورت.