ترامب يدعو زعماء الكونغرس إلى اجتماع بشأن أمن الحدود

المصدر: د ب أ

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء زعماء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاجتماع في البيت الأبيض الأربعاء بشأن "أمن الحدود"، مشيرا إلى رغبته في "التوصل إلى اتفاق" لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي. حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ".

وتعد هذه أول إشارة على إجراء مفاوضات لكسر الجمود الراهن الذي تسبب في إغلاق بعض وزارات ووكالات الحكومة الاتحادية منذ 11 يوما.

وقال مسؤول بالكونغرس إنه تم توجيه الدعوة إلى الزعماء الثمانية من كلا الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ بتشكيلهما الجديدين.

وكان ترامب قد أشار في تغريدة على موقع تويتر الثلاثاء إلى أنه سيعرض غصن زيتون على زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي والتي من المقرر أن تتولي منصب رئيس المجلس في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بعد سيطرة حزبها على المجلس.

وقال ترامب على تويتر "قضايا أمن الحدود والجدار والإغلاق الجزئي للحكومة، ليست الأمور التي تريد نانسي بيلوسي أن تبدأ ولايتها بها كرئيسة لمجلس النواب، دعونا نبرم اتفاقا".

وقد جاء هذا بعد تغريدات في وقت سابق اليوم اتهم فيها ترامب الديمقراطيين بعدم الاهتمام بـ"الحدود المفتوحة وبكافة الجرائم والمخدرات التي تجلبها الحدود المفتوحة".

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