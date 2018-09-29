ترامب يرجىء "الإغلاق الحكومي" حتى ديسمبر

المصدر: رويترز

وقًع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة مشروع قانون ضخم للانفاق يقدم مئات المليارات من الدولارات لوزارة الدفاع ويتفادى تهديدا بإغلاق الحكومة الاتحادية على الأقل حتى ديسمبر.

ويتضمن مشروع القانون 675 مليار دولار لتمويل وزارة الدفاع للسنة المالية، التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر 2019، وأيضا أموالا إضافية للحرب في أفغانستان ومناطق أخرى، و180 مليار دولار لوزارات العمل، والصحة والخدمات الأنسانية، والتعليم.

ويتضمن أيضا إجراء يتيح للحكومة الاتحادية مواصلة العمل على الأقل حتى السابع من ديسمبر، رغم أن الكونجرس لم يقر حتى الآن مشاريع قوانين للانفاق للسنة المالية بكاملها تغطي كل الوزارات.

وكان ترامب قد هدد بأن يدع الحكومة تتوقف عن العمل في أول أكتوبر إذا لم يوافق الكونجرس الأميركي على الأموال التي يريدها لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكنه قال في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد أن أقر مجلسا الشيوخ والنواب المشروع، إنه سيوقعه ولن يدع الحكومة تتوقف عن العمل عندما تنتهي السنة المالية الحالية عند منتصف ليل الأحد.

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