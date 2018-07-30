ترامب يهدد بـ "إغلاق حكومي" بسبب قضية الهجرة

المصدر: د ب أ

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، بالسماح بإغلاق حكومي إذا رفضت المعارضة الديمقراطية السير وفق خططه لإقامة جدار حدودي والعمل بتغييرات أخرى في سياسة الهجرة الأميركية.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قبل 100 يوم من انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر، إنه "مستعد لإغلاق الحكومة إذا لم يمنحنا الديمقراطيون أصواتا لأمن الحدود"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج.

ويمكن أن يحدث الإغلاق إذا لم يوافق الكونجرس والرئيس على تخصيص الأموال للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول أكتوبر، قبل ذلك التاريخ.

ومن خلال عمليات الإغلاق يتم وقف العمل اليومي للمؤسسات الحكومية غير الأساسية.