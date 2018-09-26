ترامب يثير ضحك الحضور في الجمعية العمومية للأمم المتحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من الضحك لدى الحضور خلال فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حين قال إن إدارته أنجزت خلال العامين الماضيين ما لم تنجزه الإدارات السابقة التي توالت على رئاسة أميركا.

وعندما أنهى ترامب جملته، دوت ضحكات من قبل الحضور، قبل أن يعلق ترامب ضاحكاً: "لم أتوقع ردة الفعل هذه لكن لا بأس"، ليثر مزيدا من الضحك والتصفيق من قبل البعض.

فيديو.. #ترامب في الجمعية العمومية للأمم المتحدة : إدارتي أنجزت خلال العامين الماضيين ما لم تنجزه الإدارات السابقة التي توالت على رئاسة #أميركا.. فضحك الجمهور https://t.co/OZaQpl7e8Y#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vpK8TTFAa6 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 26, 2018

وفي كلمته، أكد الرئيس الأمريكي أن على الدول التي تطلب الحماية من أمريكا أن تدفع ثمن ذلك، وأشار إلى أن إيران هي الراعية الأولى للإرهاب في العالم وطالب الدول الأخرى بالانضمام لواشنطن بفرض عقوبات على طهران.

المساعدات والحماية الأميركية

رأى الرئيس الأميركي أنه من الضروري أن تتم مراجعة المساعدات التي تقدمها أمريكا للدول الأخرى والدعم المادي الذي توفره للمنظمات الدولية.

وأكد ترامب أن واشنطن تقدم المساعدة لدول أخرى دون مقابل تقريباً، ولفت إلى ضرورة أن تدفع الدول الأخرى القدر الكافي من المال و "العادل" مقابل حماية أمريكا لها.

إيران

شن الرئيس الأميركي هجوماً جديداً على إيران، إذ أكد أن القادة الإيرانيين ينشرون الفوضى والقتل والدمار، ولفت إلى أن طهران هي الراعية الأولى للإرهاب.

وفي هذا السياق، دعا ترامب دول العالم للانضمام إلى أمريكا بفرض عقوبات اقتصادية على إيران، وأشاد بقرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي اتخذه في مايو الماضي.

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