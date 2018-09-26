ترامب: طهران تنشر الدمار بالمنطقة ويجب عزلها

المصدر: نيويورك - وكالات

عُقد، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماع دولي بشأن إيران، شارك فيه وزراء خارجية ومسؤولون من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة واليمن وعدد من الدول.

وأكد يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، ضرورة منع تكرار سيناريو حزب الله اللبناني في اليمن. وأشار إلى محاولات إيران المستمرة لإفشال حل الأزمة اليمنية. من جهته، أشار وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى التهديد الذي يمثله النظام الإيراني في العالم.

وكانت السعودية قد استنكرت الاتهامات الباطلة التي أشار لها مسؤولون إيرانيون حيال دعم المملكة لأحداث السبت الماضي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، إن المملكة اعتادت على مثل هذه التصريحات من نظام لا يجد إلا التدليس، وإلقاء اللوم على الدول الأخرى لتغطية فشله. ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم إلى «عزل النظام الإيراني» الذي ينشر الفوضى والدمار في المنطقة. وقال في كلمته أمام الجمعية العامة: إن إدارته تعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي.

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