التشيك.. أول دولة أوروبية تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

المصدر: البيان الالكتروني

صادق قادة جمهورية التشيك اليوم على نقل سفارة بلادهم لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة المثيرة للجدل بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس، حسب ما اوردت "روسيا اليوم" نقلا عن وكالة "فرانس برس".

وفي بيان مشترك صدر أمس، أكد الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، ورئيس الحكومة أندريه بابيش، ورئيس مجلس النواب، راديك فوندراتشيك، ووزيرا الخارجية،يان غاماتشيك، والدفاع، لوبومير ميتنار، أن افتتاح "بيت التشيك" في القدس شهر نوفمبر المقبل سيكون أول خطوة في خطة نقل سفارة البلاد إلى هذه المدينة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التشيكية، إرجي أوفاجتشيك، لوكالة "فرانس برس" أن "بيت التشيك" سيضم مؤسسات حكومية تشيكية، بما فيها مركز لوزارة الخارجية ووكالة التجارة ووكالة السياحة، مضيفا أن رئيس البلاد، وهو سياسي يميني، كان يدعو إلى نقل السفارة للقدس حتى قبل اتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوة، سيفتتح هذا "البيت" أثناء زيارته المقررة إلى الدولة العبرية في نوفمبر.

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