افتتاح السفارة الأميركية رسمياً في القدس

نقلت الولايات المتحدة رسميا اليوم الاثنين سفارتها في إسرائيل إلى القدس تنفيذا لتعهد قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعترف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وقال السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان في مستهل مراسم افتتاح السفارة التي حضرها وفد أميركي من واشنطن وزعماء إسرائيليون "نفتتح اليوم السفارة الأميركية في القدس، إسرائيل".

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن 41 فلسطينيا على الأقل استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في إطار احتجاجات تعرف باسم "مسيرة العودة الكبرى".

وأثار اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر غضب الفلسطينيين الذين قالوا إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تظل وسيطا أمينا في أي عملية سلام مع إسرائيل.

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولة يريدون إقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتعتبر إسرائيل المدينة كلها بما في ذلك القدس الشرقية التي احتلتها في حرب عام 1967 وضمتها إليها "عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم" في خطوة لا تحظى بالاعتراف الدولي.