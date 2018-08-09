هدوء اصطناعي في إيران وتسونامي يتشكل

المصدر: Ⅶطهران - وكالات

سيطرت حالة الخوف والترقب على الشارع الإيراني، في ثاني أيام فرض العقوبات، وقالت المصادر: «إن الحالة التي تشهدها الأسواق هدوء اصطناعي، يمكن بعده أن تحدث عاصفة حقيقية، لا سيما في ظل تراجع الريال أمام الدولار بصورة مخيفة».

وأضافت أن «تسونامي اقتصادياً» يمكن أن يأتي لاحقاً.

وقد يصل الأمر إلى درجة أنه إذا ما ترك شخص حقيبة مليئة بالريالات، فإن اللص سيسرق الحقيبة فقط.

ودفعت الاحتجاجات مجلس الشورى، أمس، إلى حجب الثقة عن وزير العمل، علي ربيعي، الذي يُعدّ أحد أبرز حلفاء الرئيس الإيراني حسن روحاني.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إمكانية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ليست أمراً محرّماً.