روحاني لكوريا الشمالية: لا تثقوا بأميركا

المصدر: طهران - وكالات

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في لقائه مع وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ، إن الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة، في اسقاط غير مباشر على علاقات طهران المتعثرة مع المجتمع الدولي.

وهذه أول زيارة لمسؤول كوري شمالي رفيع إلى طهران، بعد اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم يونغ أون زعيم كوريا الشمالية، وتخشى طهران أن تكون بيونغيانغ تجاوبت مع المجتمع الدولي بما يتعلق ببرنامجها النووي، ما يترك إيران تتحمل الضغط وحيدة.

وحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، قال روحاني : «في العقود الماضية كان لإيران وكوريا الشمالية توجهات مشتركة ومع بعضهما في جميع الظروف».

وأضاف روحاني: «تصرف الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة جعلها دولة لا يمكن الوثوق بها، حيث لم تلتزم بتعهداتها الدولية». في المقابل، أعرب ري يونغ هو عن رفض بلاده للعقوبات الأميركية واعتبرها «مخالفة للقوانين الدولية».