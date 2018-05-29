مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في بلجيكا

قُتل أربعة أفراد خلال احتجاز رهينة في مدينة لوتيش البلجيكية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" استنادا إلى بيانات الشرطة المحلية أن من بين القتلى شرطيين اثنين ومرافق في إحدى السيارات.

وبحسب البيانات، أصيب شرطيان آخران خلال عملية إنهاء الاحتجاز.

ووفقا لبيانات محطة "آر تي بي إف" التليفزيونية البلجيكية قُتل الجاني المشتبه به برصاص وحدة شرطية خاصة.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.

وسُمع دوي طلقات نار في وسط مدينة لوتيش في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا (التوقيت المحلي).

وبحسب البيانات، فر بعد ذلك الرجل الذي أطلق النار واحتجز عاملة نظافة في مدرسة كرهينة.

وبعد فترة قصيرة أنهت وحدة شرطية خاصة عملية الاحتجاز بقتل الجاني.

وقال عمدة مدينة لوتيش، فيلي ديمير، بحسب بيانات "بيلجا" إن طلاب المدرسة الثانوية التي وقعت فيها عملية الاحتجاز في أمان الآن.

وكتب وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن مركز إدارة الأزمات القومي يفحص الواقعة.