روحاني يهدد ترامب: البقاء في الاتفاق النووي أو مواجهة العواقب

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبقاء في الاتفاق النووي، محذراً أن كل من يخون الاتفاق "سيواجه عواقب وخيمة".

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، "أقول لمن في البيت الأبيض إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم فستتحرك الحكومة الإيرانية بحزم".

وأضاف "إذا خان أي شخص الاتفاق فعليه أن يعلم أنه سيواجه عواقب وخيمة".

وكان ترامب قد ذكر أن هنالك عدة عيوب في الاتفاق منها عدم معالجته برنامج إيران للصواريخ الباليستية، والشروط التي يمكن للمفتشين الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية يشتبه بأنها تتعلق بالبرنامج النووي، والبنود المتعلقة بالفترة الزمنية التي تنقضي بموجبها القيود المفروضة على إيران بعد عشر سنوات.