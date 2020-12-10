"الشيوخ الأمريكي" يحبط محاولة منع بيع طائرات إف-35 للإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، محاولة لعرقلة خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات إف-35 المقاتلة الأكثر تقدمًا في العالم، وكذلك طائرات مسيرة من طراز "ريبر"، للإمارات العربية المتحدة.

وجاء التصويت لصالح صفقة الطائرات المسيرة بواقع 50 مقابل 46 صوتا، على اقتراح إجرائي أوقف الجهود المبذولة لإقرار مشروع قانون يرفض الصفقة.

وفي تصريحات أول أمس الثلاثاء، دعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، المشرعين، إلى التصويت ضد مشروع قرار يحاول منع الرئيس ترامب من بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات، التي وصفها بأنها "شريك مهم في الحرب ضد الإرهابيين".

وقال ماكونيل إن "الحقائق الاستراتيجية تقضي بألا يقف الكونغرس في طريق هذه المبيعات".

وكانت إدارة ترامب، قد أبلغت الكونغرس الأمريكي في 10 نوفمبر الماضي، أنها وافقت على بيع منتجات عسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة، تشمل طائرات إف-35، المقاتلة الأكثر تقدمًا في العالم، إضافة إلى ثاني أكبر عملية بيع لطائرات أمريكية من دون طيار إلى دولة واحدة.

وفي تصريحات سابقة الثلاثاء، أكد سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أن الصفقة أكثر بكثير من مجرد معدات.

وقال في سلسلة تغريدات على حساب السفارة في موقع تويتر: "إنها تأكيد من الإمارات العربية المتحدة على التزامها مع الولايات المتحدة كشريك أمني مفضل، وطويل الأمد".

وشدد السفير الإماراتي في واشنطن على أن دولة "الإمارات تحتاج إلى المعدات الدفاعية الأمريكية الأكثر تقدما، لأن إمكانية التشغيل البيني بين الولايات المتحدة والإمارات، تمكننا من القتال معا بشكل أفضل وأكثر ذكاء. نحن بحاجة إلى معدات أمريكية لأننا في منطقة خطرة"، وفق ما نقلت عنه "سكاي نيوز".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز