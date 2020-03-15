تعافي ثاني حالة مصابة بكورونا في السعودية

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، عن تعافي ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وهي لمواطن سعودي.

وقال الوزارة في بيان لها "إنه تم إجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، وأنه يتمتع حاليًّا بصحة جيدة، وخرج من مستشفى القطيف المركزي (شرق) المملكة".

كما أعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر, لمنع انتشار الوباء.

وقررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد ضمن جهودها للسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى أن الأسبوعين يعتبران" إجازة رسمية استثنائية للمواطنين ( اللسعوديين) والمقيمين ( الأجانب) الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات".

ووجهت وزارة الداخلية السعودية بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، ضمن الجهود للسيطرة على الفيروس، اعتبارًا من 13 مارس 2020.