الجيش الليبي يعزز تقدمه في مصراتة

المصدر: (طرابلس - البيان - وكالات)

نجح الجيش الوطني الليبي في السيطرة على منطقة الوشكة غربي سرت، حيث اشتبك مع قوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة أبو قرين، 95 كلم شرقي مصراتة، وطرد ميليشيا مصراتة من مسقط رأس القذافي.

سياسياً، بدأت خطة استنزاف الاقتصاد الليبي بطلب تعويضات بالمليارات منذ عهد القذافي، حيث كشف رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي، أمس، أن تركيا ستحصل على تعويض من ليبيا بقيمة 2.7 مليار دولار عن مشاريعها المتوقفة، والتي بدأت في ليبيا قبل حرب 2011.

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