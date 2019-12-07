خادم الحرمين يوجّه أجهزة الأمن بالتّعاون مع واشنطن في حادث فلوريدا

المصدر: واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وقدم خادم الحرمين الشريفين تعازيه وخالص مواساته للرئيس الأمريكي ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي، الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

كما أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال للرئيس الأمريكي وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.