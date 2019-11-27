"الآثار المصرية" العثور على 3 توابيت خشبية تعود للأسرة 18 بالأقصر

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الآثار المصرية اليوم الأربعاء الكشف عن ثلاثة توابيت خشبية، وذلك بالفناء الخارجي للمقبرة رقم 33 بمنطقة آثار العساسيف بمدينة القرنة غرب الأقصر. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي إن التوابيت الثلاثة ترجع لعصر الأسرة 18، وهي في حالة جيدة من الحفظ، عليها بعض الزخارف الملونة والكتابات الهيروغليفية.

وأشار إلى أن البعثة الأثرية الفرنسية برئاسة د. فريدريك كولان، والتابعة لجامعة ستراسبورج والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والعاملة بمنطقة آثار العساسيف بالقرنة هي من نجحت في الوصول إلى الكشف.

ومن جانبه قال فتحي ياسين مدير عام آثار البر الغربي بالأقصر، إن التابوت الأول لسيدة تدعى "تي ابو"، و يبلغ طولة 195 سم، عليه زخارف ملونة وكتابات هيروغليفية.

وأشار إلى أن التابوت الثاني يبلغ طوله حوالي 190 سم، مطلي باللون الأصفر، وعليه أعمدة من الكتابات الهيروغليفية على خلفية باللون الأبيض وهو لسيدة تدعى "راو"، لافتا إلى أن التابوت الثالث طوله حوالي 180 سم عليه طبقة جصية وألوان بيضاء وأعمدة باللون البني، والتابوت خال من أية كتابات.

يذكر أن هذا الموسم الثاني لأعمال البعثة الفرنسية الأثرية، حيث نجحت خلال الموسم الأول في الكشف عن لوحة من الحجر الرملي نقش عليها ثلاثة نصوص لتقديم القرابين وأسماء لاثنين من كبار رجال الدولة هما تيتي عنخ و أنيني صاحب مقبرة TT81 ، وتابوت خشبي لشخص يدعى "بويا" يعود لعصر الأسرة 18.