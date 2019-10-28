حصيلة دامية لمظاهرات العراق خلال 3 أيام

المصدر: د ب أ

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في ساعة متأخرة من ليل الأحد/ الاثنين أن حصيلة قتلى المظاهرات الاحتجاجية في العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 74 متظاهرا.

وأضافت المفوضية أن أغلب حالات القتل جاءت نتيجة الإصابة بطلق ناري خلال التصادمات بين المتظاهرين وأفراد حماية المقرات الحزبية عند محاولة الدخول إليها، إضافة إلى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع.

وأوضح البيان أن هذه الحصيلة هي للفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، فيما بلغ عدد المصابين 3654 شخصا أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع، فيما بلغ عدد المعتقلين 158 شخصا أطلق سراح 123 منهم ولا يزال 35 شخصا قيد الاعتقال.