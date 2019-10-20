محكمة مصرية تؤجل النظر في قضية "شهيد الشهامة"

المصدر: د ب أ

أجلت محكمة مصرية اليوم "الأحد" النظر في القضية المعروفة محلياً باسم قضية "شهيد الشهامة" إلى الأحد المقبل.

وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة قد انعقدت اليوم بمحكمة الأحداث بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية شمال القاهرة.

ويحاكم في القضية أربعة متهمين، ويواجهون اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لفتى "17 عاما" كان انتقد على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة المتهم الرئيسي في القضية الاعتداء على فتاة والتحرش بها.

وحظيت القضية باهتمام واسع جداً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسجلت الوسوم "الهاشتاج" المرتبطة بها الأعلى تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحولت القضية إلى قضية رأي عام بعدما تم ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتزام ذوي المتهم الأبرز في القضية استخدام نفوذهم لإنقاذه من الإعدام.

وكانت النيابة العامة أحالت القضية لمحاكمة عاجلة، واعترف المتهمون بما نسب إليهم من اتهامات.