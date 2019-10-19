غليان شعبي في لبنان

المصدر: أبوظبي ـ وام- دبي، بيروت ـ البيان

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، وذلك نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة، ودعت سفارة الدولة في بيروت المواطنين الموجودين في لبنان بأخذ الحيطة والحذر وتفادي أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

وكان آلاف اللبنانيين قد تظاهروا أمس لليوم الثاني على التوالي، في تحرك موحّد لرفع الصوت ضد قرارات الحكومة بفرض ضرائب جديدة، في بلد يشهد أساساً أزمة اقتصادية خانقة، حيث وصلت التظاهرات إلى قصر بعبدا الرئاسي في بيروت، وسط انتشار أمني كثيف، بينما منح رئيس الحكومة سعد الحريري 72 ساعة مهلة لشركائه في الحكومة للاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية.

وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، وأعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 70 شخصاً بجروح خلال التظاهرات، في وقت أفادت تقارير بإصابة 7 أشخاص في ساحة النور بمدينة طرابلس شمال لبنان في إطلاق نار من قبل مرافقي نائب سابق خلال تظاهرة احتجاجية.

اقرأ أيضاً:

الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة للخروج من الأزمة

الإمارات تدعو مواطنيها إلى مغادرة بيروت

واشنطن: نراقب التظاهرات لبنان وندعو لتجنب العنف

التظاهرات تطال حزب الله ومكتب أحد نوابه