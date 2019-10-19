واشنطن: نراقب التظاهرات لبنان وندعو لتجنب العنف

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت الخارجية الأمريكية أمس أنها تراقب التظاهرات في لبنان عن قرب، مطالبة كل الأطراف بالابتعاد عن العنف والإضرار بالمنشآت العامة ودعت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين للابتعاد عن أماكن التظاهر وتوخي الحيطة والحذر.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية السعودية، مواطنيها في لبنان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وفي تغريدة على موقع «تويتر» كتبت الخارجية: «نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبًا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصًا من المملكة على سلامة مواطنيها، فإن الوزارة تحذر جميع السعوديين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى وذلك حرصاً على سلامتهم».

وأضافت «كما تطلب الوزارة من المواطنين السعوديين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار».

وفي وقت سابق الجمعة، دعت السفارة السعودية في بيروت المواطنين السعوديين والمقيمين والزائرين، إلى أخذ الحيطة والحذر.

وفي السياق ذاته، دعت السفارة المصرية في لبنان مواطنيها لتجنب مناطق الاحتجاجات، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «أن السفارة المصرية في بيروت دعت جميع المصريين في لبنان إلى ضرورة الابتعاد عن مناطق التجمعات والتظاهرات، وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم، والالتزام بما يصدر عن السلطات اللبنانية من تعليمات في هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم».

كما طلبت سفارة الكويت في لبنان من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حالياً.