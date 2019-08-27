الإمارات والسعودية: تحالفنا حصن لأمن المنطقة

المصدر: أبوظبي، الرياض ـ البيان، وكالات

استنكرت السعودية الاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف الإمارات، على خلفية الأحداث الأخيرة جنوب اليمن. وأعاد البلدان، في بيان مشترك صدر أمس، التأكيد على الثوابت المشتركة في اليمن، وهي المحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي، والاستمرار في التصدي لانقلاب الحوثي وكل التنظيمات الإرهابية باليمن، والتعاون مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض الاشتباك.

وأكد البيان استمرار جهود إغاثة الشعب اليمني. كما أعرب عن رفضه واستنكاره الاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف الإمارات على خلفية الأحداث الأخيرة، مذكراً الجميع بالتضحيات التي قدمتها قوات التحالف على أرض اليمن.

وأكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي أن «العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات وقيادتيهما والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم».

من ناحيته، قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إن المملكة تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة مساعي القوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وتشكل العلاقة المتينة التي تجمع البلدين ركيزة أساسية لهذه الجهود.

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